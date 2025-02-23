Метшин поздравил казанцев с 23 февраля

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с 23 февраля. Соответствующий пост опубликован на сайте администрации столицы Татарстана.
По словам Метшина, этот праздник напоминает о подвиге героев, которые самоотверженно защищают честь и свободу страны. В год 80-летия Победы особенно важно выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны.
Мэр города подчеркнул, что современные военные продолжают традиции своих предков, защищая государственные интересы и безопасность России. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и стойкости духа.
Напомним, Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества. Он пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.