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Метшин поздравил казанцев с 23 февраля

Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и стойкости духа.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с 23 февраля. Соответствующий пост опубликован на сайте администрации столицы Татарстана.

По словам Метшина, этот праздник напоминает о подвиге героев, которые самоотверженно защищают честь и свободу страны. В год 80-летия Победы особенно важно выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны.

Мэр города подчеркнул, что современные военные продолжают традиции своих предков, защищая государственные интересы и безопасность России. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и стойкости духа.

Напомним, Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества. Он пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.

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