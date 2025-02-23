В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал осознание необходимости в большом количестве автономного оружия одним из ключевых уроков конфликта. Он рассказал, что посоветовал союзникам инвестировать в технологии беспилотников и борьбы с ними, «потому что это аспект современной войны, который стал очень очевидным и играет очень важную роль на поле боя на Украине».