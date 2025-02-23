Послы России и Белоруссии в Молдове возложили цветы к Вечному огню

Сегодня к мемориалу пришли много неравнодушных граждан Молдовы, пришли послы стран СНГ, руководители крупных политических партий и объединений. Те, кто знает, что нас всех объединяет память о Великой Победе, 80-летие которой мы отмечаем в этом году.