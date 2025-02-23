Послы России и Белоруссии в Молдове возложили цветы к Вечному огню

В церемонии также приняли участие представители оппозиционных партий Молдовы, общественники и простые граждане.
По мнению посла России в Молдове Олега Озерова, в этот день всех объединяет память о Великой Победе, 80-летие которой отмечается в этом году.
Сегодня к мемориалу пришли много неравнодушных граждан Молдовы, пришли послы стран СНГ, руководители крупных политических партий и объединений. Те, кто знает, что нас всех объединяет память о Великой Победе, 80-летие которой мы отмечаем в этом году.
«Безусловно, никому никогда не удастся поставить в один ряд оккупантов, грабителей и убийц, тех, кто учинил здесь Холокост, с теми, кто освободил эту землю от нашествия варваров», — добавил дипломат.
День защитника Отечества отмечается в России и Белоруссии ежегодно 23 февраля.