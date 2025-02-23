Кремль заявил об общей воле Путина и Трампа к мирному урегулированию

Песков напомнил, что о выходе на путь мирного урегулирования договорились Трамп и президент России Владимир Путин, также об этом шла речь на переговорах представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
«Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования. Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе», — сказал он.
Отношения Киева и Вашингтона обострились на фоне отказа Зеленского от предложенных США условий сделки об обмене украинских ресурсов на финансовую и военную помощь. Также украинский президент выразил недовольство вежливым тоном диалога между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского из-за того, что на Украине не прошли в срок выборы президента в связи с военным положением. Республиканец призвал провести голосование, чтобы Киев мог участовать в переговорах, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского — всего лишь 4%.
Украинский лидер опроверг эти данные, назвав их дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Он сослался на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым рейтинг поддержки Зеленского составил 57%. «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — подчеркнул он.
Трамп после этого назвал Зеленского «диктатором без выборов». Также реакция украинского президента вызвала критику от американских высокопоставленных чиновников. При этом в Европе раскритиковали слова Трампа о «диктаторе». «Это просто неправильно и опасно — отрицать демократическую легитимность президента Зеленского», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва увидел в действиях Трампа желание стать «императором мира». «Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — пояснил бразильский президент, призвав Трампа «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться».