Кремль заявил об общей воле Путина и Трампа к мирному урегулированию

Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского из-за того, что на Украине не прошли в срок выборы президента в связи с военным положением. Республиканец призвал провести голосование, чтобы Киев мог участовать в переговорах, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского — всего лишь 4%.