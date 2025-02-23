Шольц и Мерц проголосовали на выборах в Германии

Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Вскоре после 11.00 (13.00 мск — ред.) федеральный канцлер Олаф Шольц… проголосовал в Потсдаме. Он пришел на избирательный участок со своей женой Бриттой Эрнст… Вскоре после канцлера Олафа Шольца в воскресенье свой голос также отдал главный кандидат от Союза (ХДС/ХСС — ред.) Фридрих Мерц», — пишет газета.
Ранее телеканал NTV сообщил, что кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель проголосовала на выборах по почте еще несколько дней назад.