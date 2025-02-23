Губернатор Кубани возложил цветы к Вечному огню в центре «Патриот»

Губернатор Кондратьев отметил важность наличия подобного комплекса для военно-патриотической подготовки молодежи. По его словам, в парке «Патриот» будущие защитники Отечества получают необходимые навыки. Он подчеркнул значение исторической памяти и преемственности поколений воинов.