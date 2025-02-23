Губернатор Кубани возложил цветы к Вечному огню в центре «Патриот»

В военно-патриотическом комплексе «Патриот» Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню. Мероприятие прошло 23 февраля 2025 года и было приурочено ко Дню защитника Отечества.
Губернатор Кондратьев отметил важность наличия подобного комплекса для военно-патриотической подготовки молодежи. По его словам, в парке «Патриот» будущие защитники Отечества получают необходимые навыки. Он подчеркнул значение исторической памяти и преемственности поколений воинов.
В церемонии также участвовали представители краевой власти, силовых структур, духовенства, ветераны, участники СВО, кадеты и общественные организации. Память павших защитников почтили минутой молчания и возложением цветов. Военнослужащие и казаки прошли торжественным маршем.