Головченко: Катар готов работать с Беларусью по всем направлениям

«Катарская сторона сама нас пригласила. Это говорит о том, что интерес к работе с Беларусью есть. Катарцы — прекрасные дипломаты. Они, несмотря на то что небольшая территория, небольшое население, себя очень активно проявляют в урегулировании большого количества региональных и международных конфликтов. Поэтому они прекрасно понимают все реалии, не испытывают иллюзий относительно того, что же реально происходит и вокруг нашей страны», — заметил Роман Головченко.
По словам премьера, Катар готов работать с Беларусью по всем направлениям. «Многие сегодня договоренности обсуждались за закрытыми дверями: большие деньги любят тишину. Интерес очень большой. Нам надо было просто актуализировать понимание происходящего в Катаре. Меняются запросы, меняются интересы, подходы. Новые люди приходят, которые не очень знакомы с историей нашего сотрудничества. Поэтому удалось проделать очень большую работу», — сказал глава белорусского правительства.
Роман Головченко добавил, что намечены задачи для выполнения в ближайшее время. «Сферы традиционные — это инвестиции и работа по третьим странам. И по одному, и по другому направлениям в ближайшее время будем очень активно разворачиваться», — резюмировал премьер-министр Беларуси.