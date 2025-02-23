Головченко: Катар готов работать с Беларусью по всем направлениям

«Катарская сторона сама нас пригласила. Это говорит о том, что интерес к работе с Беларусью есть. Катарцы — прекрасные дипломаты. Они, несмотря на то что небольшая территория, небольшое население, себя очень активно проявляют в урегулировании большого количества региональных и международных конфликтов. Поэтому они прекрасно понимают все реалии, не испытывают иллюзий относительно того, что же реально происходит и вокруг нашей страны», — заметил Роман Головченко.