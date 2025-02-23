На Украине заявили о потере генерирующих мощностей

В прошлом году министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна лишилась 50 процентов вырабатывающих электроэнергию мощностей. Российские войска регулярно наносят удары, в том числе по объектам энергетики Украины и другой инфраструктуре.