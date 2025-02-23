Владимир Путин наградил самарских военнослужащих медалями «Золотая звезда»

В День защитника Отечества в Кремле состоялось торжественное награждение участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» 11 военнослужащим, среди которых были и жители Самарской области. Все они удостоены звания Героя России.
— За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации присвоено командиру 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады генерал-майору Андрею Александровичу Буйлову, подполковнику Антону Васильевичу Струеву, — сообщили в региональном правительстве.
Президент Владимир Путин поблагодарил героев, отметив, что их служба непременно связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях. Кроме того, она сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных вам подразделений, за ваших боевых товарищей, за мирных жителей наших городов и сел.