Владимир Путин наградил самарских военнослужащих медалями «Золотая звезда»

Президент Владимир Путин поблагодарил героев, отметив, что их служба непременно связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях. Кроме того, она сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных вам подразделений, за ваших боевых товарищей, за мирных жителей наших городов и сел.