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Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов, прибывших в США без сопровождения родителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренную внутреннюю записку.

Источник: Reuters

«Администрация Трампа поручает иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, въехавших в США без родителей, расширяя усилия президента по массовой депортации», — пишет агентство.

По сообщению Рейтер, в записке описывается «беспрецедентный шаг» по преследованию несовершеннолетних мигрантов, которые пересекли границу нелегально без сопровождения взрослых, включая последующую депортацию.

Отмечается, что по данным правительства США, с 2019 года более 600 тысяч детей-иммигрантов пересекли границу США и Мексики без родителя или законного опекуна.

Трамп Дональд