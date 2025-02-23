Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов

«Администрация Трампа поручает иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, въехавших в США без родителей, расширяя усилия президента по массовой депортации», — пишет агентство.
По сообщению Рейтер, в записке описывается «беспрецедентный шаг» по преследованию несовершеннолетних мигрантов, которые пересекли границу нелегально без сопровождения взрослых, включая последующую депортацию.
Отмечается, что по данным правительства США, с 2019 года более 600 тысяч детей-иммигрантов пересекли границу США и Мексики без родителя или законного опекуна.