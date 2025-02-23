Врио главы Ростовской области наградил бойцов ПВО, «держащих небо на замке»

— От имени жителей региона и от себя лично поблагодарил за то, что они ежедневно защищают нас от воздушных атак врага. Всем нашим защитникам — здоровья, крепости сил и духа, как можно больше спокойных дней службы и мирного неба, — пожелал Юрий Слюсарь.