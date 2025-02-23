Врио главы Ростовской области наградил бойцов ПВО, «держащих небо на замке»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил почетные знаки «За ратную службу» бойцам 4 гвардейской Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Об этом донской глава рассказал 23 февраля в своем телеграм-канале.
— Поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих, которые «держат наше небо на замке». Подразделения участвовали в разных локальных конфликтах: Чечне, Южной Осетии, Сирии, и сегодня — в зоне СВО, — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона добавил, что дивизионы комплексов ПВО сутки напролет несут боевое дежурство.
— От имени жителей региона и от себя лично поблагодарил за то, что они ежедневно защищают нас от воздушных атак врага. Всем нашим защитникам — здоровья, крепости сил и духа, как можно больше спокойных дней службы и мирного неба, — пожелал Юрий Слюсарь.
Добавим, также сегодня в Ростове-на-Дону состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.