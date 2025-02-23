Уиткофф допустил, что стамбульские соглашения будут ориентиром сделки по Украине

«Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого (конфликта.— “Ъ”). Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день», — сказал Уиткофф в эфире CNN.