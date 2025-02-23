FT: США сохранят свое военное присутствие в Польше

Вскоре после окончания встречи в официальном аккаунте Белого дома в сети X появилось сообщение о том, что во время переговоров Трамп подтвердил «тесный альянс» между двумя странами и похвалил Польшу за «приверженность идее увеличения военных расходов». Увеличение оборонного бюджета европейскими странами — одно из ключевых требований администрации Дональда Трампа. Польша ранее пообещала увеличить свой военный бюджет до 4,7% ВВП. Это ниже требуемых США 5% ВВП, но выше планов всех остальных европейских стран.