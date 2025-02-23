Балика: ЕC сейчас ассоциируется с вмешательством во внутренние дела государств

Евросоюз сегодня ассоциируется с вмешательством во внутренние дела суверенных государств, а НАТО стремится к конфликту с Россией, при этом на передовую потенциального конфликта они могут отправить граждан Молдовы. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог и дипломат Михаил Балика.
А нам зачем это? Война с Россией — это безумие. Опыт других должен нас научить тому, что лучше дружить, а не воевать, тем более с Россией. Это нарушает наш нейтральный статус, который закреплен в Конституции.
Эксперт опасается, что парламентское большинство PAS может отменить нейтралитет Молдовы в обход Основного закона. По его словам, в прошлый раз власти смогли таким образом поменять молдавский язык на румынский.
От них можно ожидать чего угодно. Но нам надо оставаться нейтральными, соблюдать Конституцию и поставить жизнь в приоритет. Потому что война — это смерть. Нам это не нужно, мы любим жизнь.
Напомним, 29 января правительство Молдовы утвердило новый план сотрудничества с НАТО на 2025−2028 годы, посредством которого страна «получит поддержку в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими современными рисками».
По Конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.