«Орешник» в небе, войска на земле, газовозы под водой. Итоги недели Путина

ТАСС собрал главное из заявлений и решений главы государства за последние семь дней.
Есть контакт
- «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы очень давно не виделись», — сказал Путин журналистам, прокомментировав подготовку к его встрече с президентом США. Прошедшие в Эр-Рияде российско-американские переговоры президент РФ оценил высоко: «Результат есть».
- Путин при этом удивился сдержанности Трампа в отношении европейских союзников США, ведущих себя по-хамски, а всего же в короткой беседе с представителями СМИ во время поездки в Санкт-Петербург шесть раз упомянул своего американского визави по имени и ни разу Владимира Зеленского.
- Говоря о достигнутой договоренности возобновить нормальную работу посольств России и США, Путин отметил, что иначе «в этих зданиях будут работать только одни уборщицы». Восстановление сотрудничества должно касаться самых разных направлений — и космоса, и энергетики, и стратегической стабильности, и региональных конфликтов, включая ближневосточный.
- «Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, несмотря на то, что, конечно, первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением», — пояснял президент России.
Дела курские
- Путин в ответ на вопрос корреспондента ТАСС поделился в среду новостями с курского направления.
- «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника. И по всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — рассказал президент.
- Но пока враг под Курском еще не добит, Путин поручил усилить поддержку курянам. «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно», — сказал президент на совещании с кабмином во вторник. К концу недели правительство уже выделило необходимые средства — первый транш составил 44 млрд рублей.
Горячий «Орешник»
- На Форуме будущих технологий в четверг Путин отметил, что про новинку отечественной оборонки — ракету «Орешник» — говорит «весь мир».
- «А материалы-то какие! Температура на боевых головках [при полете “Орешника”] соответствует температуре Солнца», — рассказал президент. По его словам, раньше создавать такие системы не получалось из-за отсутствия подходящих материалов — ракеты в полете плавились, как эскимо. На выставке в кулуарах форума президенту продемонстрировали тот самый термостойкий материал.
- «Вы “Орешник” упоминали. Вот его наконечник», — сказал Путину глава Росатома Алексей Лихачев.
Бананы, литий и подводные газовозы
- Путин поручил защитить интересы российских компаний в случае возвращения в РФ иностранных брендов. В России ведь даже «бананы начали выращивать», только это «дороговато и ни к чему», пояснил Путин. Но в других сферах точно надо сохранить потенциал, созданный благодаря внешним ограничениям. «Санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль», — подчеркнул Путин.
- Еще одним перспективным чудом техники, которое упоминалось на форуме, стали подводные газовозы. Путин рассказал, что когда-то не сразу поверил в возможность их создания — «на подводных лодках газ будем возить, что ли?». Но оказалось, что это может быть рентабельным. «Удивительно. Но это будущее, конечно, и вполне реализуемое», — заключил Путин.
- Отдельно Путин остановился на добыче в России редкоземельных металлов (на этих словах в США и на Украине наверняка увеличили громкость). Путин отметил, что в России есть «все что нужно». «Литий до сих пор не добываем. А как без него? — обратил внимание президент. — А можем это делать, и могли бы это делать еще 10−15 лет назад».
Стыдно
- Президент на научном форуме говорил не только о победах: он напомнил, как было во многом «растрачено и растранжирено» наследие советского химпрома, занимавшего когда-то первое место в Европе.
- «Стыдно, честно говоря, стыдно перед теми людьми, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза», — сказал президент. По его словам, пришлось пересобирать заново многие производственные цепочки и строить новые предприятия.
Не стыдно
- В День защитника Отечества 23 февраля Путин выступил с видеообращением и наградил в Кремле Героев России. «Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов», — сказал президент.
- «Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно: на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию, — отметил Путин. — Нам с вами не стыдно перед нашими отцами, перед нашими предками. Мы сражаемся за Родину и сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам».