«Орешник» в небе, войска на земле, газовозы под водой. Итоги недели Путина

Президент России Владимир Путин на этой неделе позитивно оценил как ход СВО, так и начавшийся диалог с США. На Форуме будущих технологий он напомнил о возможностях «Орешника», но больше рассуждал о мирных разработках «на грани фантастики». Для пострадавших жителей Курской области президент ввел дополнительные выплаты, а героям СВО на День защитника Отечества сказал в Кремле, что россиянам не стыдно перед предками, они защищают Родину.