Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству

Сообщается, что в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года, Кирилл Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок и озвучил данные, согласно которым финансовые потери американских компаний в результате ухода с российского рынка превышают 300 млрд долларов. В рамках переговоров глава РФПИ обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США.