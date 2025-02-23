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Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Источник: Пресс-служба Президента России

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента РФ.

Отмечается, что при этом Дмитриев сохраняет текущую должность руководителя РФПИ.

Как рассказали в пресс-службе фонда, в новом качестве он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе с США.

Сообщается, что в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года, Кирилл Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок и озвучил данные, согласно которым финансовые потери американских компаний в результате ухода с российского рынка превышают 300 млрд долларов. В рамках переговоров глава РФПИ обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США.

Путин Владимир
экономика