Явка избирателей на выборах в Германии составила 52%

Уточняется, что голосующие по почте не учитываются. К этому же времени в 2021 году этот показатель составлял всего 36,5%.
Большая разница объясняется голосами по почте. Из-за пандемии COVID-19 в сентябре 2021 года большое количество людей проголосовало именно таким способом.
Тем не менее явка избирателей в этом году также значительно выше, чем в 2017 году, когда к 14:00 на избирательных участках проголосовал только 41% выборщиков, добавили в издании.
На предыдущих федеральных выборах 2021 года явка избирателей, согласно официальным результатам, составила в целом 76,4%.
Избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг в Германии открылись в 8:00 (10:00 мск). Проголосовать можно будет до 18:00 (20:00 мск), на это имеют право 59,2 млн граждан ФРГ.
Ранее, 20 февраля, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в беседе с «Известиями» предрек победу кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Он отметил, что ХДС, выиграв выборы, заключит союз с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), но для формирования коалиции в правительстве им придется взять третьего партнера и какая политическая сила им станет — это главная интрига.