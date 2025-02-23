Явка избирателей на выборах в Германии составила 52%

Ранее, 20 февраля, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в беседе с «Известиями» предрек победу кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Он отметил, что ХДС, выиграв выборы, заключит союз с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), но для формирования коалиции в правительстве им придется взять третьего партнера и какая политическая сила им станет — это главная интрига.