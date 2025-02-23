Консервативный блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг

Какой будет новая правящая коалиция, во многом зависит от того, удастся ли пройти в парламент BSW и либералам. По оценкам местных аналитиков, в любом случае формирование правительства с такими результатами выборов будет крайне сложным, учитывая, что с АдГ другие партии категорически отказываются сотрудничать. Также для консерваторов нерукопожатной является Левая партия. На данный момент политологи считают самым реалистичным вариантом создания правящей коалиции альянс в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая большая коалиция).