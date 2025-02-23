Консервативный блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг

Второе место впервые в своей истории занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%.
Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей — на треть меньше, чем в 2021 году. Это для социал-демократов худший результат в истории партии.
Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера балансируют на грани попадания в Бундестаг. Они получили около 4,7% и 4,9% голосов соответственно.
Явка составила около 84%. На парламентских выборах 2021 года она составляла 76,4%.
Какой будет новая правящая коалиция, во многом зависит от того, удастся ли пройти в парламент BSW и либералам. По оценкам местных аналитиков, в любом случае формирование правительства с такими результатами выборов будет крайне сложным, учитывая, что с АдГ другие партии категорически отказываются сотрудничать. Также для консерваторов нерукопожатной является Левая партия. На данный момент политологи считают самым реалистичным вариантом создания правящей коалиции альянс в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая большая коалиция).