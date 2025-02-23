Евросоюз в марте проведет экстренный саммит по Украине

17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Евросоюза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.