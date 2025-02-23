Зеленский: цель США — закончить украинский конфликт в 2025 году

Украинский лидер заявил, что Вашингтон ставит перед собой цель закончить «горячую фазу» конфликта в 2025 году — и при этом настаивает на прекращении огня без гарантий безопасности для Украины, с чем Киев не согласен. По словам Зеленского, ~Украина в качестве гарантий требует принятия в Евросоюз, финансирования Западом украинской армии в размере 800 тыс. военных и размещения на своей территории иностранного когтингента~. Зеленский также отметил, что хочет, чтобы «соглашение с США было без скандалов». При этом подчеркнул, что «Трамп не навсегда, а мир нужен на долгие годы».