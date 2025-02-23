США убрали один пункт из сделки с Украиной о полезных ископаемых

Тем не менее Украина будет готова подписать соглашение только тогда, когда получит гарантии безопасности от Соединенных Штатов, указал изданию украинский чиновник. Кроме того, в публикации подчеркнули, что в Киеве все равно считают предложения США в обмен на контроль над украинскими полезными ископаемыми «очень слабыми».