«Я надеюсь, что Германия, прежде всего, возьмет на себя сильную европейскую роль и даже ведущую роль в Европе», — заявила Валтонен в интервью телерадиовещателю Yle.
По словам Валтонен, результаты выборов в Германии имеют огромное значение не только для Финляндии, но и для всей Европы. Отвечая на вопрос о том, сохранится ли поддержка Украины Германией после выборов, Валтонен высказала мнение, что поддержка продолжится и «может даже усилиться».
В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.