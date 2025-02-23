По словам политика, Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира. Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. Эрдоган также заявил, что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта.
Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет РИА Новости.