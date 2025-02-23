Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине

По словам политика, Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира. Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. Эрдоган также заявил, что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта.