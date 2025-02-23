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Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

По словам политика, Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира. Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. Эрдоган также заявил, что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта.

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