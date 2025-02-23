Белый дом: США пересматривают подход к взаимодействию с Россией

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, (осуществляют.— “Ъ”)) партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций», — сказал господин Уолц в эфире телеканала Fox News (цитата по ТАСС).