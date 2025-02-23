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«Степень могущества и наносимого ущерба сравнимы с ядерным оружием». Министр обороны Хренин рассказал о новостях про комплекс «Орешник» для Беларуси

Министр обороны Хренин рассказал о новостях про комплекс «Орешник» для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин рассказал о новостях про комплекс «Орешник» для Беларуси в эфире телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ.

В частности, в эфире «Беларусь 1» Хренин заявил:

— Работа [по «Орешнику»] проходит. Все, что нужно, мы будем обязательно доводить. В первую очередь, это скажет наш президент, Главнокомандующий Вооруженных Сил.

А на ОНТ министр отметил:

— Мы в эту работу уже включились. Она еще дополнит и повысит наши боевые возможности и фактор сдерживания. Степень могущества и наносимого ущерба сравнимы с ядерным оружием. Это позволит гораздо быстрее и легче принимать решение на его применение, вот и все.

Тем временем российский телеведущий Борис Корчевников приехал в Минск с фильмом о защите детей до рождения и встретился с митрополитом Вениамином.

Ранее мы рассказывали, что в Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный.

Еще стало известно, что водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами.

Также в Минске судимый за убийство работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей.