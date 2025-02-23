«Степень могущества и наносимого ущерба сравнимы с ядерным оружием». Министр обороны Хренин рассказал о новостях про комплекс «Орешник» для Беларуси

Министр обороны Виктор Хренин рассказал о новостях про комплекс «Орешник» для Беларуси в эфире телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ.
В частности, в эфире «Беларусь 1» Хренин заявил:
— Работа [по «Орешнику»] проходит. Все, что нужно, мы будем обязательно доводить. В первую очередь, это скажет наш президент, Главнокомандующий Вооруженных Сил.
А на ОНТ министр отметил:
— Мы в эту работу уже включились. Она еще дополнит и повысит наши боевые возможности и фактор сдерживания. Степень могущества и наносимого ущерба сравнимы с ядерным оружием. Это позволит гораздо быстрее и легче принимать решение на его применение, вот и все.
Тем временем российский телеведущий Борис Корчевников приехал в Минск с фильмом о защите детей до рождения и встретился с митрополитом Вениамином.
Ранее мы рассказывали, что в Минске водитель BMW сбил пешехода с пятимесячным ребенком в коляске, спутав педали и поехав на красный.
Еще стало известно, что водитель и два пассажира опрокинувшегося Volkswagen погибли в ДТП под Смолевичами.
Также в Минске судимый за убийство работник хосписа оформлял кредиты на умирающих людей.