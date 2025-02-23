«Степень могущества и наносимого ущерба сравнимы с ядерным оружием». Министр обороны Хренин рассказал о новостях про комплекс «Орешник» для Беларуси

— Мы в эту работу уже включились. Она еще дополнит и повысит наши боевые возможности и фактор сдерживания. Степень могущества и наносимого ущерба сравнимы с ядерным оружием. Это позволит гораздо быстрее и легче принимать решение на его применение, вот и все.