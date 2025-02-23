Хабек: «Зеленые» готовы участвовать в коалиции с ХДС/ХСС и социал-демократами

По состоянию на текущий момент, исходя из данных экзитполов, правящая коалиция «Кения» (так называют коалицию в составе ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» по цветам партий) является чуть ли не единственным вариантом правящего альянса после прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг, поскольку с «Альтернативой для Германии», занявшей второе место, другие партии отказываются сотрудничать.