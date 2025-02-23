Хабек: «Зеленые» готовы участвовать в коалиции с ХДС/ХСС и социал-демократами

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Немецкие «Зеленые» готовы участвовать в правящей коалиции с консервативным блоком ХДС/ ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом заявил кандидат в канцлеры, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF.
«Само собой разумеется, мы готовы к этому», — сказал он. «Мы всегда готовы взять на себя ответственность», — добавил Хабек. По его мнению, решение за ХДС/ХСС, который победил на досрочных выборах в Бундестаг.
По состоянию на текущий момент, исходя из данных экзитполов, правящая коалиция «Кения» (так называют коалицию в составе ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» по цветам партий) является чуть ли не единственным вариантом правящего альянса после прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг, поскольку с «Альтернативой для Германии», занявшей второе место, другие партии отказываются сотрудничать.