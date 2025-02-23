Писториус назвал катастрофическими результаты СДПГ на выборах в Бундестаг

Согласно предварительным прогнозам, блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила около 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась СДПГ канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей — на треть меньше, чем в 2021 году. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.