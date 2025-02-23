Писториус назвал катастрофическими результаты СДПГ на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус, являющийся представителем Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выразил разочарование результатами социал-демократов на досрочных выборах в Бундестаг (парламент ФРГ) и назвал их катастрофическими.
«Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», — сказал Писториус. При этом он не стал отвечать, является ли он человеком будущего СДПГ. «Это не мне решать, это решает партия. Партия решает, с какой командой мы пойдем в следующие недели и месяцы», — констатировал министр.
В то же время Писториус отметил, что теперь кандидату на пост канцлера от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу предстоит выполнить поручение правительства. «Мы всегда были готовы к переговорам, и мы готовы. Речь идет об ответственности, но сейчас не нам решать, делать ли какие-либо шаги вперед», — подчеркнул глава Минобороны ФРГ, отвечая на вопрос о возможных коалиционных переговорах с ХДС/ХСС.
Согласно предварительным прогнозам, блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов. Второе место впервые в своей истории занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила около 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась СДПГ канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей — на треть меньше, чем в 2021 году. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.
«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера балансируют на грани попадания в Бундестаг, набирая примерно по 5% и еще имеют шансы пройти в парламент.
Явка составила около 84%. На парламентских выборах 2021 года она составляла 76,4%.