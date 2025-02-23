«Увяз в этом, видимо, по уши». Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович заявил, что Зеленский ищет триггер, чтобы спровоцировать ситуацию

— Сегодня люди уже понимают, и за океаном люди понимают, что надо остановить эту кровопролитную бойню, которая сегодня проходит на территории Украины. Но Зеленский настолько увяз в этом, видимо, по уши, и понимает прекрасно: как только это остановится, наверное, с кого-то придется спросить.