«Увяз в этом, видимо, по уши». Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович заявил, что Зеленский ищет триггер, чтобы спровоцировать ситуацию

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Зеленский ищет триггер, чтобы спровоцировать ситуацию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
Таким образом Вольфович отреагировал на заявления Владимира Зеленского о Беларуси.
— Не только Украине, вообще никому не угрожаем, — напомнил госсекретарь Совбеза. — Но он начал пугать наших соседей — страны Польши, Прибалтики, что в Беларусь войдет российский контингент очередной и создастся какой-то ударный кулак. Ну зачем?
Вольфович подчеркнул, что политика России и Беларуси не нацелена на завоевания или претензии. Кроме того, есть и другой аспект оценки заявлений Зеленского, которые озвучил госсекретарь Совета безопасности республики:
— Прежде чем какую-то агрессию развязывать, выдвигаются какие-то политические требования. Но, насколько мы знаем, ни Россия, ни Беларусь ни политических, ни экономических требований не предъявляли ни к Польше, ни к Прибалтике.
Александр Вольфович напомнил о прозрачности запланированных Беларусью мероприятий в сфере безопасности, как и об их количестве, которое значительно меньше, чем в упомянутых Зеленским Польше и странах Балтии.
— Мы не строим полигоны в 15 км от государственной границы. Да, у нас есть полигоны, которые остались от Советского Союза. Но мы не расширяем инфраструктуру, мы не увеличиваем там количество войск.
Вольфович резюмировал, что на его взгляд, цель Владимира Зеленского — спровоцировать ситуацию:
— Сегодня люди уже понимают, и за океаном люди понимают, что надо остановить эту кровопролитную бойню, которая сегодня проходит на территории Украины. Но Зеленский настолько увяз в этом, видимо, по уши, и понимает прекрасно: как только это остановится, наверное, с кого-то придется спросить.
Госсекретарь белорусского Совбеза подчеркнул, что «первым, кого к ответу надо поставить, это президента той страны».
— Обещал, когда его избирали, остановить этот конфликт, и наоборот, развязал еще больше. Поэтому ищет какой-то триггер для того, чтобы дальше спровоцировать ситуацию. Нагнетается обстановка, — завершил Вольфович, еще раз обозначив, что Беларусь абсолютно не стремится к обострению положения дел.
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