Шольц останется на посту канцлера до формирования нового правительства

«Это большая честь быть девятым канцлером ФРГ. Я буду работать в этой должности до последнего. Теперь другие [политики] должны найти возможность сформировать правительство. Этой честью я обязан гражданам, которые дали мне и нам мандат на это на последних выборах, а также Социал-демократической партии», — сказал Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после оглашения данных экзитполов.