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Шольц останется на посту канцлера до формирования нового правительства

Олаф Шольц выразил надежду на то, что СДПГ останется сплоченной партией, которая будет бороться за сохранение центральной роли социал-демократической политики в Германии в будущем.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит возглавлять правительство до формирования новой правящей коалиции после состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Бундестаг (парламент).

Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии. Законодательство ФРГ не обязывает канцлера подавать в отставку в таких случаях.

«Это большая честь быть девятым канцлером ФРГ. Я буду работать в этой должности до последнего. Теперь другие [политики] должны найти возможность сформировать правительство. Этой честью я обязан гражданам, которые дали мне и нам мандат на это на последних выборах, а также Социал-демократической партии», — сказал Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после оглашения данных экзитполов.

Он выразил надежду на то, что СДПГ останется сплоченной партией, которая будет бороться за сохранение центральной роли социал-демократической политики в Германии в будущем.

Согласно данным экзитпола телеканала ARD, блок ХДС/ХСС побеждает на выборах, набирая около 29% голосов, социал-демократы с исторически низким результатом в 16% оказались на третьем месте после «Альтернативы для Германии».

Шольц стал канцлером после выборов 2021 года, он сменил на этом посту Ангелу Меркель.