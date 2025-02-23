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Мерц заявил, что администрации Трампа безразлична судьба Европы

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС отметил, что ЕС следует сконцентрироваться на усилении своих позиций.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что администрации президента США Дональда Трампа безразлична судьба Европы, поэтому ЕС следует сконцентрироваться на усилении своих позиций.

«Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», — сказал он в эфире телеканалов ZDF и ARD.

«После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична», — утверждал Мерц.