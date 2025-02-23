Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестаге

За предлагаемые жесткие методы борьбы с нелегальной миграцией партия получила характеристику радикальной. Некоторые представители АдГ в попытке защититься от параллелей с нацистами прибегали к весьма нестандартной риторике. Так, в 2018-м году тогдашний председатель фракции АдГ в бундестаге Александр Гауланд заявлял, что «Гитлер и нацисты — это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю». Эту фразу оппоненты припоминают АдГ до сих пор. При этом отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. На федеральном уровне партию «подозревают в экстремизме», а в бундестаге уже несколько раз обсуждался ее запрет.