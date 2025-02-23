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Швеция передаст Украине системы ПВО

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Швеция передаст Украине системы ПВО на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов), заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Источник: © РИА Новости

«Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон», — написала она в соцсети X.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.