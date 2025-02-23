Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до 20 апреля

«Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD, отметив, что формирование правительства будет трудным.
Он особенно подчеркнул, что правительство должно быть функционирующим в контексте действий на международном уровне.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%.
На четвертом месте — «Зеленые» с 12,2%. Партия «Левые» набирает 8,9%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» — 5%, а Свободная демократическая партия — 4,8%.