Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до 20 апреля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Кандидат в канцлеры от лидирующего на выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц придерживается позиции о необходимости формирования правительства до Пасхи (20 апреля).

Источник: РИА "Новости"

«Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD, отметив, что формирование правительства будет трудным.

Он особенно подчеркнул, что правительство должно быть функционирующим в контексте действий на международном уровне.

Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%.

На четвертом месте — «Зеленые» с 12,2%. Партия «Левые» набирает 8,9%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» — 5%, а Свободная демократическая партия — 4,8%.