Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до 20 апреля

«Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц в эфире передачи Berliner Runde в эфире телеканала ARD, отметив, что формирование правительства будет трудным.