Мерц: вопрос отправки военных на Украину на повестке дня не стоит

Покинувший парижскую встречу первым канцлер ФРГ Олаф Шольц не скрывал раздражения по поводу дискуссий об отправке европейских военных для участия в возможной миротворческой миссии на Украине и назвал подобные дебаты совершенно преждевременными. Как сообщали СМИ, против также высказались премьер-министры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони. Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что для его страны вопрос отправки войск на Украину закрыт и Варшава может оказать потенциальной миротворческой миссии лишь логистическую поддержку. Позже Макрон в интервью газете La Depeche заявил, что Франция не ведет подготовку к отправке войск на Украину.