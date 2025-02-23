Мерц: вопрос отправки военных на Украину на повестке дня не стоит

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что вопрос отправки европейских военных на Украину сейчас не стоит на повестке дня.
«Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», — сказал он в эфире телеканалов ARD и ZDF. «Первый вопрос, который стоит на повестке, — как нам дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться. На мой взгляд, это мы до сих пор делали недостаточно», — считает Мерц.
В кругу западноевропейских стран ведутся дискуссии о развертывании на Украине контингентов Франции, Великобритании и Польши якобы для того, чтобы гарантировать будущее прекращение огня и мир на Украине. 17 февраля по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже были организованы переговоры между лидерами восьми европейских стран, а также представителями институтов ЕС и НАТО. Встреча завершилась без совместного заявления.
Покинувший парижскую встречу первым канцлер ФРГ Олаф Шольц не скрывал раздражения по поводу дискуссий об отправке европейских военных для участия в возможной миротворческой миссии на Украине и назвал подобные дебаты совершенно преждевременными. Как сообщали СМИ, против также высказались премьер-министры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони. Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что для его страны вопрос отправки войск на Украину закрыт и Варшава может оказать потенциальной миротворческой миссии лишь логистическую поддержку. Позже Макрон в интервью газете La Depeche заявил, что Франция не ведет подготовку к отправке войск на Украину.
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину. При этом в американской администрации заявляли, что участие американского контингента исключается.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, это шаг в сторону эскалации.