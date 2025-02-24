Сейчас Зеленский пытается восстановить отношения. Эксперты уверены, что от этого зависит будущее Украины. В Киеве тоже понимают, что сейчас их страна не в том положении, чтобы ругаться с хозяином Белого дома. Есть версия, что Трамп может сменить риторику после того, как Зеленский подпишет договор, отдающий ресурсы и полезные ископаемые Соединённым Штатам. Но сам киевский диктатор уже говорит о возможной отставке ради мира на Украине, но для этого он просит взять Незалежную в НАТО. Очередной шантаж.