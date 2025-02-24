Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 32,2% голосов

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 32,2% голосов, в то время как правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) идет второй с 21,9%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 80 из 299 избирательных округов.