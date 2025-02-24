Трамп: Германия устала от политики, лишенной здравого смысла

«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала [там] годами», — написал господин Трамп в Truth Social.