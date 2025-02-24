Трамп: Германия устала от политики, лишенной здравого смысла

Он заявил, что народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла.
«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала [там] годами», — написал господин Трамп в Truth Social.
Между тем лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц в беседе с журналистами по итогам выборов заявил, что Дональду Трампу безразлична судьба Европы, и его главным внешнеполитическим приоритетом будет достижение независимости ФРГ от США.