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Трамп: Германия устала от политики, лишенной здравого смысла

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с победой на досрочных выборах в Бундестаг.

Источник: Reuters

Он заявил, что народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла.

«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала [там] годами», — написал господин Трамп в Truth Social.

Между тем лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц в беседе с журналистами по итогам выборов заявил, что Дональду Трампу безразлична судьба Европы, и его главным внешнеполитическим приоритетом будет достижение независимости ФРГ от США.

Трамп Дональд