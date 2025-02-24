Гунба заявил о намерении добиться оказания медпомощи гражданам Абхазии в России

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил о планах упростить получение медицинской помощи гражданами республики в случае победы на выборах. По задумке политика, все обладатели загранпаспортов РФ смогут лечиться на территории России. Об этом он сообщил по итогам встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.