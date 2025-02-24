Гунба заявил о намерении добиться оказания медпомощи гражданам Абхазии в России

Гунба подчеркнул, что сейчас многие жители Абхазии, имеющие также и российское гражданство, сталкиваются с трудностями при получении бесплатной медицинской помощи из-за отсутствия СНИЛС и внутреннего паспорта РФ. Нововведение должно решить эту проблему.
«Мы получили согласие на такую работу [от России]. И я уверен, что уже после выборов мы вернёмся к этому вопросу», — пояснил он.
Напомним, что в первом туре президентских выборов Гунба набрал более 46% голосов. Второй тур намечен на 1 марта. Соперником политика станет оппозиционер Адгур Ардзинба.