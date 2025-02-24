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Гунба заявил о намерении добиться оказания медпомощи гражданам Абхазии в России

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил о планах упростить получение медицинской помощи гражданами республики в случае победы на выборах. По задумке политика, все обладатели загранпаспортов РФ смогут лечиться на территории России. Об этом он сообщил по итогам встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Источник: Life.ru

Гунба подчеркнул, что сейчас многие жители Абхазии, имеющие также и российское гражданство, сталкиваются с трудностями при получении бесплатной медицинской помощи из-за отсутствия СНИЛС и внутреннего паспорта РФ. Нововведение должно решить эту проблему.

«Мы получили согласие на такую работу [от России]. И я уверен, что уже после выборов мы вернёмся к этому вопросу», — пояснил он.

Напомним, что в первом туре президентских выборов Гунба набрал более 46% голосов. Второй тур намечен на 1 марта. Соперником политика станет оппозиционер Адгур Ардзинба.