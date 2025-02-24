Шольц победил в своем избирательном округе, опередив Бербок

В Германии используется смешанная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов Бундестага избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая — по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами.
Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй — за партийный список.
Шольц получил наибольшее количество голосов — 21,8%. Второе место заняла кандидат от Христианско-демократического союза Табеа Гутшмидт (20,6%), третье — претендент от «Альтернативы для Германии» Александер Тассис (19%). Бербок заняла лишь четвертое место с 15,9%.
Канцлер избирался из округа 61 (Потсдам — Потсдам-Миттельмарк — Тельтов-Флеминг II). Ранее Шольц заявил, что намерен остаться членом Бундестага после выборов.