Шольц победил в своем избирательном округе, опередив Бербок

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии) победил на досрочных парламентских выборах в своем избирательном округе в Бранденбурге, опередив там в том числе главу МИД Анналену Бербок («Зеленые»). Об этом сообщило агентство DPA.