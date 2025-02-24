Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен сформировать новое правительство страны до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля. В эфире телеканалов ARD и ZDF он выразил уверенность, что оставшихся восьми недель достаточно для достижения этой цели.
Возглавляя партию, набравшую наибольшее число голосов на выборах в Бундестаг, Мерц подчеркнул, что его ключевым приоритетом станет обеспечение независимости Германии от Соединенных Штатов. Он отметил, что недавние заявления американской стороны создают впечатление, будто будущее Украины не является для них принципиально важным.
Комментируя возможность отправки немецких военных на украинскую территорию, Мерц заявил, что в настоящее время такой вопрос даже не рассматривается. Он отметил, что его позиция совпадает с мнением действующего канцлера Олафа Шольца, а обсуждения на эту тему между Францией и Великобританией он охарактеризовал как обычный обмен идеями, не имеющий практических последствий.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), выразил глубокое разочарование результатами своей партии на досрочных выборах в Бундестаг, охарактеризовав их как крайне неудачные.