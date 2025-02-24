Мерц заявил, что намерен сформировать новое правительство ФРГ к 20 апреля

Комментируя возможность отправки немецких военных на украинскую территорию, Мерц заявил, что в настоящее время такой вопрос даже не рассматривается. Он отметил, что его позиция совпадает с мнением действующего канцлера Олафа Шольца, а обсуждения на эту тему между Францией и Великобританией он охарактеризовал как обычный обмен идеями, не имеющий практических последствий.