Избирком: блок ХДС/ХСС лидирует с 33,3% голосов, АдГ идет второй с 21,9%

По данным избиркома, после подсчета бюллетеней в 80 из 299 избирательных округов на выборах в Германии лидирует блок ХДС/ХСС, набравший 32,2% голосов. На втором месте находится правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 21,9%.