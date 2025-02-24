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Избирком: блок ХДС/ХСС лидирует с 33,3% голосов, АдГ идет второй с 21,9%

На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15% голосов.

Источник: Аргументы и факты

По данным избиркома, после подсчета бюллетеней в 80 из 299 избирательных округов на выборах в Германии лидирует блок ХДС/ХСС, набравший 32,2% голосов. На втором месте находится правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 21,9%.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, занимает третью позицию, получив 15% голосов избирателей.

Досрочные выборы в Бундестаг состоялись в воскресенье, избирательные участки по всей стране были открыты до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен сформировать новое правительство страны до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля.