«Трампу безразлична судьба Европы»: Будущий канцлер Германии сделал ряд громких заявлений

«После заявлений Дональда Трампа на последней неделе стало ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична», — заявил Мерц в телеэфире после победы консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.
Мерц убеждён, что именно поэтому Германии и другим странам Евросоюза необходимо сосредоточиться на укреплении собственного авторитета и независимости. Это поможет Европе самостоятельно решать возникающие вопросы и не зависеть от позиции Вашингтона.
«Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», — подчеркнул он.
А ранее Мерц заявлял о необходимости восстановления отношений с Москвой в будущем. Политик подчёркивал, что Россия исторически и культурно связана с Европой, и их конфронтация не может длиться вечно.