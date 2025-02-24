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«Трампу безразлична судьба Европы»: Будущий канцлер Германии сделал ряд громких заявлений

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил серьёзные опасения относительно отношения администрации Дональда Трампа к ЕС. По его мнению, после последних заявлений Белого дома стало очевидно, что судьба Европы не интересует нынешнее руководство США.

Источник: Life.ru

«После заявлений Дональда Трампа на последней неделе стало ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична», — заявил Мерц в телеэфире после победы консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

Мерц убеждён, что именно поэтому Германии и другим странам Евросоюза необходимо сосредоточиться на укреплении собственного авторитета и независимости. Это поможет Европе самостоятельно решать возникающие вопросы и не зависеть от позиции Вашингтона.

«Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», — подчеркнул он.

А ранее Мерц заявлял о необходимости восстановления отношений с Москвой в будущем. Политик подчёркивал, что Россия исторически и культурно связана с Европой, и их конфронтация не может длиться вечно.