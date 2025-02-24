Швеция передаст Украине системы ПВО на сумму около 113 миллионов долларов

Швеция намерена передать Украине зенитные ракетные системы на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (примерно 113 миллионов долларов), сообщила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард.
Об этом она написала в социальной сети X*.
Напомним, Москва рассматривает поставки вооружений Киеву как препятствие для мирного урегулирования, указывая на их роль в усилении вовлеченности стран НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые транспортные средства, доставляющие оружие Украине, могут быть расценены как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что увеличение западных поставок вооружений только усложнит перспективы переговоров и приведет к негативным последствиям.
Ранее стало известно, что европейские союзники Украины планируют предложить США разместить на ее территории 30 тысяч военных из стран Европы.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.