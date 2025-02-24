Швеция передаст Украине системы ПВО на сумму около 113 миллионов долларов

Напомним, Москва рассматривает поставки вооружений Киеву как препятствие для мирного урегулирования, указывая на их роль в усилении вовлеченности стран НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые транспортные средства, доставляющие оружие Украине, могут быть расценены как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что увеличение западных поставок вооружений только усложнит перспективы переговоров и приведет к негативным последствиям.