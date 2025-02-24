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Швеция передаст Украине системы ПВО на сумму около 113 миллионов долларов

Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон.

Источник: Аргументы и факты

Швеция намерена передать Украине зенитные ракетные системы на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (примерно 113 миллионов долларов), сообщила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард.

Об этом она написала в социальной сети X*.

Напомним, Москва рассматривает поставки вооружений Киеву как препятствие для мирного урегулирования, указывая на их роль в усилении вовлеченности стран НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые транспортные средства, доставляющие оружие Украине, могут быть расценены как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что увеличение западных поставок вооружений только усложнит перспективы переговоров и приведет к негативным последствиям.

Ранее стало известно, что европейские союзники Украины планируют предложить США разместить на ее территории 30 тысяч военных из стран Европы.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.