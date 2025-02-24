Дания выделяет Украине $56,81 млн на гуманитарную помощь и восстановление

«По оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 миллионов человек. Это более трети нынешнего населения Украины», — гласит публикация.
Напомним, что с начала конфликта Дания уже направила Незалежной 7,5 миллиарда долларов на военную помощь и приблизительно 744 миллиона — на поддержку гражданского сектора.
Ранее общий объём оказанной Украине помощи подсчитали и в Германии. По данным властей, Берлин отправил Киеву суммарно 40 миллиардов евро. При этом СМИ постоянно критиковали ФРГ за недостаточную поддержку Незалежной, возмутились в канцелярии канцлера.