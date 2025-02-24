СБ ООН запланировал голосование американскому проекту резолюции по Украине

Ранее ожидалось, что Киев и его союзники традиционно вынесут свою резолюцию на голосование в Генассамблее в конце февраля. Однако если Совбез поддержит американский вариант, некоторые государства могут заявить, что проведение заседания и голосования по украинскому проекту в ГА ООН теряет актуальность. Для принятия резолюции в СБ ООН требуется минимум девять голосов «за» при отсутствии вето со стороны постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции.