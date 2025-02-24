СБ ООН запланировал голосование американскому проекту резолюции по Украине

США рассматривают возможность вынести на голосование в Совете Безопасности ООН свой вариант резолюции по урегулированию конфликта на Украине.
Этот документ отличается более нейтральной формулировкой по сравнению с резолюцией, предложенной Киевом и западными странами. По информации источника в Совбезе ООН, голосование может состояться в 10:00 по местному времени (18:00 мск), а текст проекта был передан представителям государств-членов 21 февраля.
Впервые Соединенные Штаты отказались выступать соавторами антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. В их предложении отсутствуют прямые обвинения в адрес Москвы, а сам конфликт обозначен как «российско-украинский». В документе выражается сожаление по поводу человеческих жертв и содержится призыв к скорейшему прекращению боевых действий.
Ранее ожидалось, что Киев и его союзники традиционно вынесут свою резолюцию на голосование в Генассамблее в конце февраля. Однако если Совбез поддержит американский вариант, некоторые государства могут заявить, что проведение заседания и голосования по украинскому проекту в ГА ООН теряет актуальность. Для принятия резолюции в СБ ООН требуется минимум девять голосов «за» при отсутствии вето со стороны постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции.
Между тем европейские дипломаты воспринимают новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложенный США, как уступку России.