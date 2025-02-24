Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Как уточнили в МИД страны, ограничения затрагивают 52 объекта — 27 физических и 25 юридических лиц. В их число входят компании, имеющие отношение к экспорту российских энергоносителей и, как утверждается, к «принудительному переселению украинских детей». Также в санкционный список включены высокопоставленные военные Северной Кореи, которых обвиняют в оказании помощи России.