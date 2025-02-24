Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в связи с третьей годовщиной начала СВО объявил о введении новых санкций против России.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X*.
Как уточнили в МИД страны, ограничения затрагивают 52 объекта — 27 физических и 25 юридических лиц. В их число входят компании, имеющие отношение к экспорту российских энергоносителей и, как утверждается, к «принудительному переселению украинских детей». Также в санкционный список включены высокопоставленные военные Северной Кореи, которых обвиняют в оказании помощи России.
Кроме того, Питерс сообщил о выделении Новой Зеландией $3 млн в фонд восстановления Украины, который будет направлен на восстановительные работы и проведение реформ в стране.
Между тем Великобритания готовится ввести новые санкции против России, которые вступят в силу 24 февраля.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.