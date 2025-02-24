МЭР: соглашение об отмене виз для граждан Мьянмы могут подписать в марте

Министр уточнил, что МИД России уже внес последние технические правки в текст соглашения и направил его мьянманской стороне, ожидая окончательного ответа. В настоящее время граждане России могут посещать Мьянму без виз, тогда как мьянманцам требуется электронная виза для въезда в РФ. Новое соглашение предусматривает полную отмену визовых требований для обеих сторон на срок до 30 дней. Документ носит бессрочный характер, однако может быть пересмотрен по инициативе любой из сторон.