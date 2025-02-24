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Уолтц заявил о планах США переформулировать подход к отношениям с Россией

Вашингтон пересматривает стратегии взаимодействия с Россией и поддержки Украины с целью повышения эффективности своих усилий и обеспечения отдачи от оказанной помощи. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Источник: Life.ru

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединённые Штаты оказывают содействие, [осуществляют] партнёрство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществлённых нами громадных инвестиций», — заявил Уолтц.

Также, по его словам, администрация ищет новые пути и для взаимодействия с Россией. Первыми шагами по изменению курса стали переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Кроме того, важным моментом стала встреча делегаций в Эр-Рияде, где обсуждались ключевые вопросы безопасности и геополитики, подчеркнул политик.

Уолтц также отметил, что следующими этапами реформирования политики США будут предстоящие переговоры Трампа с французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером. Он поддержал их инициативы по обеспечению безопасности и добавил, что Белый дом согласен с необходимостью усиления роли Европы в укреплении стабильности на континенте.

Ранее Трамп заявил о проведении второго раунда переговоров США и РФ в Саудовской Аравии 25 февраля. Но позднее замглавы МИД РФ Рябков опроверг информацию о подготовке встречи в Эр-Рияде.