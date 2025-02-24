Уолтц заявил о планах США переформулировать подход к отношениям с Россией

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединённые Штаты оказывают содействие, [осуществляют] партнёрство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществлённых нами громадных инвестиций», — заявил Уолтц.