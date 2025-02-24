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Глава минфина США Бессент: сделка с Киевом не включает военные гарантии

Сделка охватывает «стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия».

Источник: Аргументы и факты

Соглашение между Киевом и Вашингтоном о продаже редкоземельных металлов не предусматривает военных гарантий, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, документ содержит лишь экономические гарантии, которые обеспечивают поддержку инвестиций США в развитие украинской экономики. Он охарактеризовал это как «экономическую гарантию безопасности».

Бессент уточнил, что сделка охватывает ключевые сферы, включая стратегические полезные ископаемые, энергетический сектор и государственные предприятия. Также он выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет этот документ.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки убрали слово «безопасность» из последнего варианта проекта соглашения о полезных ископаемых с Украиной. Напомним, в обмен на доступ к своим ресурсам глава Украины Владимир Зеленский хотел получить четкие гарантии безопасности для страны.