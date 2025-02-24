Новая Зеландия ужесточает санкции против России и КНДР

Пакет ограничительных мер затрагивает как физические, так и юридические лица. Под ограничения попали 27 россиян и 25 российских компаний, связанных с энергетическим сектором. Кроме того, санкции введены против военных КНДР.
«Речь идёт о российских компаниях, связанных с экспортом энергоносителей, российских субъектах, причастных к переселению украинских детей, а также высокопоставленных северокорейских военнослужащих, участвующих в оказании стратегической помощи России», — говорится в официальном заявлении МИД.
А тем временем власти США допустили отмену наложенных на Россию санкций. Первыми выйти из-под ограничений могут банки, уверены эксперты.